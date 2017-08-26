Министр иностранных дел Германии заявил об угрозе «холодной войны 2.0»

Глава МИДа Германии Зигмар Габриэль считает, что миру грозит «холодная война 2.0», а ФРГ находится на линии фронта в этой новой войне, сообщает РБК. С Трампом и Путиным Германия получила соседей, которые верят «не в силу права, а право сильного», считает министр.

«Мы находимся в состоянии холодной войны 2.0. Прямо в центре. Мы оказались перед новой фазой ядерного вооружения на Востоке и Западе», — сказал министр.

Он также раскритиковал решение канцлера Ангелы Меркель увеличить военные расходы до $70 млрд. «Я считаю, что это серьезная ошибка», — заявил Габриель.

Германия и другие члены НАТО еще до избрания Трампа пообещали увеличить свои расходы на оборону до 2% ВВП. Несмотря на то, что большинство из стран-участниц альянса уже увеличили свои военные расходы, лишь немногие достигли цели в 2%.