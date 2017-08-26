Центробанк приравняет решение по ключевой ставке к инсайдерской информации

В новый перечень инсайдерской информации будут включены данные о решении совета директоров Банка России по ключевой ставке и введении регулятором временной администрации в банки, говорится в тексте проекта указания ЦБ, опубликованного 23 августа, сообщает РБК. До этого решения по ключевой ставке и о введении временной администрации не считались инсайдерской информацией.

Инсайдерской информацией считаются ранее неизвестные данные, распространение которых способно повлиять на стоимость финансовых инструментов, курса, товаров. Лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию, может быть привлечено к административной и уголовной ответственности.

Аналитики отмечают, что раскрытие такого рода инсайдерской информации — редкость для рынка. В частности, по ключевой ставке такой случай был последний раз два года назад: в сентябре 2015 года за час до публикации ключевой ставки Банка России газета «Известия» опубликовала материал, где со ссылкой на депутата Евгения Федорова сообщила решение совета

В ЦБ отказались комментировать причины того, в связи с чем вносятся изменения в действующие нормативные акты.