Наталья Комарова вновь посетила пострадавших в нападениях 19 августа

Вчера губернатор Югры Наталья Комарова после рабочего визита в Сургутский район снова посетила городскую травматологическую больницу, где лечатся пострадавшие в нападениях 19 августа, сообщает сайт сургутской администрации. Там глава региона встретилась с пострадавшими и их родственниками.

«Для нас очень важно, что пострадавшие в результате этого преступления получили всю необходимую помощь, чтобы восстановить здоровье и приступить к нормальной жизни. Общаясь, жалоб никаких не было. Они удовлетворены и даже благодарны тому, как им оказывают помощь, чтобы реабилитироваться от травм», - сказала Наталья Комарова.

Сейчас в травматологическом центре проходят лечение шесть пострадавших, при этом у всех врачи отмечают положительную динамику.