Ким все шалит. КНДР запустила три ракеты малой дальности

Южная Корея зафиксировала ракетный пуск с территории КНДР, передает «Коммерсант». Отмечается, что о произошедшем было немедленно доложено президенту страны Мун Чжэ Ину.

Запуск баллистической ракеты был произведен с территории провинции Канвондо. Военные сообщили, что ракета пролетела около 250 км. При этом Reuters сообщает, что Северная Корея запустила несколько ракет малой дальности. В Тихоокеанском командовании США рассказали, что ими были зафиксированы пуски КНДР трех баллистических ракет малой дальности, причем «одна из них взорвалась практически сразу же». Также военные подчеркнули, что запущенные ракеты не угрожали Гуаму или Северной Америке.

В начале августа Совбез ООН принял резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР за ракетные испытания. Документ предусматривает введение запрета на экспорт из Северной Кореи ряда минералов и продукции, в том числе угля, железа, свинца и морепродуктов. Президент США Дональд Трамп не исключил военного вмешательства в ситуацию в КНДР, если страна продолжит ядерные испытания.