В Сургуте начался снос бывшего тубдиспансера

Вчера начался демонтаж здания бывшего тубдиспансера. Об этом на своей странице в «Вконтакте» рассказал глава Сургута Вадим Шувалов.

«Наконец-то начался снос бывшего тубдиспансера! Все процедуры по дезинфекции выполнены, приступили к демонтажу», - сообщил градоначальник. По плану чиновников, на месте здания должен появиться парк или сквер.

Напомним, что комплекс сооружений противотуберкулезного диспансера был передан муниципалитету три с половиной года назад, земля под ним принадлежит городу. Тогда же были проведены все необходимые дезинфекционные работы. В 2015 году сгорело здание лаборатории, а в мае 2016 года огонь уничтожил еще одну постройку. Осенью того же года окружная прокуратура потребовала от администрации ликвидировать полуразрушенное строение.