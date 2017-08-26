Военные сообщили о появлении в Сирии новой крупной террористической группировки

В Сирии образовано новое объединение террористических группировок «Хейат Тахрир аш-Шам», главную роль в котором играет запрещенная в России «Джебхат ан-Нусра», сообщает «Коммерсант». В состав группы боевиков входят более 25 тыс. человек, заявил начальник главного управления Генштаба России генерал-полковник Игорь Коробов на круглом столе в ходе форума «Армия-2017».

«В настоящее время объединилось более 70 бандгрупп, в том числе из состава оппозиции, ранее относившей себя к умеренной»,— цитирует «Интерфакс» представителя Генштаба. Он рассказал, что группировка террористов ведет активные боевые действия против правительственных войск и умеренной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Идлиб и Хама.

На этой неделе правительственная армия Сирии отбила у боевиков Хамиму — населенный пункт на стыке провинций Хомс и Дейр-эз-Зор. Его захват может стать переломным моментом в битве за Дейр-эз-Зор, который находится в осаде с 2014 года. В случае его освобождения от террористов Дамаск сумеет вернуть под свой контроль богатые природные ресурсы одноименной провинции, где находятся контролируемые «Исламским государством» (запрещено в РФ) месторождения нефти и газа.