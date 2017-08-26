Минобороны рассекретило документы о Сталинградской битве

Минобороны РФ опубликовало исторические документы, отражающие этапы Сталинградской битвы в годы Великой Отечественной войны, сообщает «Интерфакс».

"На официальном сайте Минобороны России в преддверии празднования в 2018 году 75-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве запущен мультимедийный раздел с уникальными архивными документами, отражающими начальный этап этого кровопролитного сражения Великой Отечественной войны. Недавно рассекреченные документы Центрального архива Минобороны России расскажут пользователям официального сайта военного ведомства о беспримерном героизме защитников города, о принимаемых мерах по спасению населения и эвакуации промышленного оборудования", - сказали в военном ведомстве.

В числе впервые опубликованных документов - рукописный текст телеграммы-донесения командующего войсками Донского фронта генерал-полковника Константина Рокоссовского в Ставку ВГК от 31 января 1943 года о пленении командующего 6 немецкой армией генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса.

Также на сайте представлены документы германского командования, в которых имеются сведения о ходе боевых действий и частях Красной Армии, противостоявших немецко-фашистским войскам в Сталинграде.