В Когалыме появится сквер "Гармония"

В Когалыме появится новый сквер "Гармония". По проекту объект будет разбит на территории магазином «Рассвет» и домом №30 по улице Молодежной.

Инициатором создания сквера «Гармония» выступил Союз пенсионеров и ветеранов Когалыма во главе с председателем Валентиной Ветшейн. Ранее общественная организация выиграла грант главы города с проектом «Мы и наши дети». На эти деньги были приобретены скамейки, которые уже установлены на месте будущего сквера.

Со временем здесь будут установлены кормушки для птиц, домики для белок, символика сквера, малые архитектурные формы, вазоны с цветами.