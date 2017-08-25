Съемки фильма Серебренникова о Викторе Цое приостановлены

Съемки фильма «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова будут остановлены. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на слова продюсера фильма Ильи Стюарта.

"Съемочный процесс фильма „Лето“ будет заморожен сразу после съемок технических сцен, и сцен, которые актеры и группа успели отрепетировать еще вместе с режиссером, и по его заметкам", — заявил Стюарт.

Как напоминает издание, Кирилл Серебренников был задержан в ночь на 22 августа в Петербурге, где он работал над фильмом «Лето», и доставлен в Москву. Ему предъявили обвинение в хищении 68 миллионов рублей бюджетных средств, выделенных «Седьмой студии» на театральные постановки. 23 августа Серебренников был отправлен под домашний арест, несмотря на то, что за него поручились более 30 человек. Свою вину режиссер категорически отрицает.

Фильм «Лето» основывается на малоизвестных фактах биографии лидера группы «Кино» Виктора Цоя.