Стивен Кинг запретил Трампу смотреть два фильма по своим книгам

Американский писатель Стивен Кинг запретил президенту США Дональду Трампу смотреть снятые по мотивам его произведений фильм «Оно» и сериал «Мистер Мерседес». Соответствующее обращение к американскому лидеру писатель опубликовал в своем микроблоге в Twitter.

Как пишет РБК, таким образом Кинг ответил на то, что ранее Трамп заблокировал его на своей странице в Twitter. «Дональд Трамп заблокировал меня в Twitter. Теперь я запрещаю ему смотреть «Оно» или «Мистер Мерседес». Никаких больше клоунов, Дональд», — заявил Кинг.

Запрет Кинга получил менее чем за сутки 190 тыс. лайков, уточняют "Известия". Издание также напоминает, что писатель выступал против кандидатуры Трампа на высший государственный пост в мае 2016 года.