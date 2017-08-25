3 сентября в Сургуте пройдет Кубок тотальной крепости // ВИДЕО

3 сентября на лыже-роллерной трассе стадиона "Спортивное ядро" пройдут соревнования по функциональной выносливости Кубок тотальной крепости".

Состязания пройдут в виде командно-спортивной игры. Состав команды - четыре мужчины и две девушки. Все участники должны быть совершеннолетними и не иметь противопоказаний по здоровью. Наличие спортивной подготовки приветствуется.

Организаторами мероприятия выступили клуб единоборств "Крепость" и молодежное объединение ОАО "Сургутнефтегаз", при поддержке управления по физической культуре и спорту администрации Сургута,и СДЮСШОР "Аверс", федерации силовых видов спорта «АйронМэн-Югра»





Промо-ролик мероприятия доступен на YouTube