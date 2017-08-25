В Сургуте прошла акция «Локомотив здоровья»

Сургут принял участие в проекте, направленном на информирование граждан о проблеме ВИЧ-инфекции и увеличение охвата тестированием в 24 регионах России 21 и 22 августа специалистами Центра СПИД. Филиал в Сургуте совместно с РЖД и Отделенческой клинической больницей на станции Сургут была проведена акция «Локомотив здоровья».

В течение двух дней сургутяне и гости города могли пройти экспресс-тест на ВИЧ в медицинском пункте Сургутского железнодорожного вокзала. Все желающие имели возможность сдать тест анонимно, получить до- и послетестовую консультацию и через 15 минут узнать свой ВИЧ-статус. За время работы пункта обследование прошли почти 200 человек, в т.ч. работники Сургутского региона Свердловской железной дороги.

На территории вокзала работали волонтеры-медики движения «Стоп СПИД!» и педагоги-психологи Центра СПИД, у которых можно было получить достоверную информацию о ВИЧ-инфекции и других социально значимых заболеваниях. У посетителей вокзала была возможность обсудить основные аспекты профилактики и вопросы толерантного отношения к ВИЧ-позитивным людям. Также была предоставлена печатная продукция по вопросам сохранения здоровья и сувениры с символикой Центра. Всего в акции приняло участие около 500 человек.

Напомним, что единственным способом определения наличия ВИЧ-инфекции у человека является тестирование на ВИЧ.

Пройти тест можно в Центре СПИД. Филиал в Сургуте по адресу: Геологическая, 18/2. Тестирование для граждан РФ проводится бесплатно и конфиденциально.