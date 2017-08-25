В Югре обсудят «дорожную карту» по привлечению негосударственных организаций к оказанию социальных услуг

В Ханты-Мансийске 1 сентября во время заседания правительства округа подведут итоги работы по обеспечению доступа негосударственных и некоммерческих организаций к оказанию услуг в социальной сфере за второй квартал этого года.

Напомним, что ранее была принята «дорожная карта» на 2016-2020 годы, согласно которой к 2018 году в округе негосударственные и некоммерческие организации должны получить доступ к 45 наиболее востребованных социальным услугам. На данный момент передано 30 услуг.

«Согласно дорожной карты до 2018 года включительно должно быть передано 45 услуг в социальной сфере. Нам осталось еще 15, у нас все расписано вплоть до следующего года, и мы планируем все закончить. Но по плану мы до 2020 года должны передать минимум 89 услуг, так что есть куда стремится. – рассказывает начальник отдела непроизводственной сферы управления стратегического планирования депэкономики Югры Ирина Пуртова. – На этот год из бюджета выделено 1,5 миллиарда рублей, из которых уже освоено 50 процентов. В процессе нам удается оптимизировать расходы, благодаря чему получается перераспределять деньги на другие направления. В этом помогает и конкурентная среда – негосударственные организации борются между собой, предлагают более выгодные условия».

Сотрудники окружной администрации отмечают положительную динамику в реализации «дорожной карты» и рассчитывают, что на заседании правительства дальнейшие планы будут одобрены.