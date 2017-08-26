Сургутским НКО рассказали как получить президентские гранты

В Сургутской филармонии состоялся семинар «Государственная поддержка некоммерческих неправительственных организаций». Целью его проведения стала подготовка к участию в конкурсах по предоставлению грантов президента страны на развитие гражданского общества.

На мероприятии были рассмотрены наиболее часто допускаемые ошибки при подаче проектов и самые распространенные причины получения невысоких оценок. «В рамках семинара специалисты центра «Открытый регион» провели консультации для социально некоммерческих организаций по написанию социальных проектов. Так же презентованы образовательные программы, которые пройдут в муниципальных образованиях округа для социально ориентированных НКО», - отметила заместитель директора центра Жанна Котова.

Напомним, что прием заявок в конкурсе по предоставлению грантов стартовал 16 августа. Проекты НКО региона могут получить поддержку по 12 направлениям.