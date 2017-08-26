2 сентября Нижневартовске пройдет выставка творческих работ «Мы против террора»

В Нижневартовске 2 сентября состоится открытие третьей городской выставки творческих работ «Мы против террора», посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Участниками выставки станут учащиеся школ искусств, учреждений профессионального образования, общеобразовательных школ, молодежь города от 7 до 30 лет. Лучшие работы участников выставки войдут в каталог.

Начало мероприятия в 16 часов в Детской школе искусств №2. Выставка будет работать до 30 сентября.