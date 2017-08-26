Сегодня в Югорске откроется выставка «Наша жизнь пишется здесь...»

Сегодня в 14:00 в музее истории и этнографии Югорска состоится презентация юбилейной выставки «Наша жизнь пишется здесь…», посвящённой 55-летию города, 100-летию органов ЗАГС России и 20-летию отдела ЗАГС администрации муниципалитета.

Выставка расскажет об истории становления отдела ЗАГС администрации Югорска, образованного в 1997 году. Зрители смогут провести параллели прошлого с днём сегодняшним, увидеть связь поколений позволят старинные документы, необычные фотографии, связанные с проведением свадеб, с рождением ребёнка, обрядовые вещи, свадебные платья.

Выставка будет работать до 26 ноября.