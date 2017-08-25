Некоторые семьи Сургута могут получить от округа единовременную выплату для подготовки ребенка к школе

Многодетные и малообеспеченные семьи согласно окружному законодательству могуут получить финансовую поддержку для подготовки детей в школу. Малообеспеченные в виде единовременного пособия при поступлении ребенка (детей) в первый класс в размере 7 975 рублей. А многодетные могут претендовать на ежегодную единовременную выплату для подготовки ребенка к началу учебного года в размере 7 453 рублей, при поступлении ребенка в первый класс - 11 180 рублей.

Получить эти выплаты вышеуказанные категории семей могут при условии, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума, установленного в округе и проживают на его территории не менее десяти лет.

«Перечень документов, которые необходимо предоставить в МФЦ для получения таких выплат есть на нашем сайте цсвсургут.рф. После получения полного пакета документов решение о выплате принимается в течение пяти дней, само перечисление будет произведено в зависимости от графика выплат – либо до 13 числа, либо до 26 числа месяца», - пояснила корреспонденту siapress.ru Заместитель начальника отдела соцвыплат КУ «Центр социальных выплат» Мария Смородина.