Югорчан приглашают на «Кросс Нации»

16 сентября тысячи любителей спорта, бега и здорового образа жизни выйдут на старт «Кросса Нации» — самого масштабного спортивного мероприятия на территории России. Принять участие в нем могут граждане всех возрастов и уровней спортивной подготовки.

В этом году принять участие в спортивном празднике планируют 17 муниципальных образований Югры. К проведению Всероссийского дня бега уже сейчас готовятся в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нягани, Нефтеюганске, Лангепасе, Югорске, Покачах, Мегионе, Урае, Радужном, Кондинском, Белоярском, Березовском, Советском, Нефтеюганском, Нижневартовском и Октябрьском районах. Ханты-Мансийский автономный округ примет участие во всероссийском празднике спорта уже в девятый раз. Организаторы планируют, что в этом году на старт забегов, которые пройдут по всей Югре, выйдут более 13 000 югорчан.

Онлайн-регистрация продлится до 14 сентября. Кроме того, карточку участника можно будет заполнить 14 и 15 сентября с 14:00 до 17:00 часов в холле Ледового дворца спорта (ул. Ледовая 1) и 16 сентября с 11:30 до 12:40 на биатлонном центре (ул. Спортивная 24).

Участники спортивных забегов выявят сильнейших на дистанциях 1500, 2500, 3000 и 5000 метров. В них примут участие преимущественно ученики спортивных школ города Ханты-Мансийска. Участникам массового забега ждет дистанция в 1500 метров. Пробежать ее приглашаются все желающие вне зависимости от пола, возраста и уровня спортивной подготовки.

Помимо легкоатлетических стартов, гостей и участников мероприятия ждет интересная развлекательная программа, конкурсы, выступления творческих коллективов города, а также проведение лотереи с розыгрышем призов.

С более подробной информацией о Всероссийском дне бега можно ознакомиться здесь.