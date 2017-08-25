Конкурс «Лидер бизнеса Югры» выявит лучшие предприятия округа

Участники конкурса «Лидер бизнеса Югры» могут получить инвестиции для развития своего бизнеса. Торгово-промышленная палата Югры окажет содействие в финансировании лучших региональных проектов в течение 2018 года.

На финансовую поддержку может претендовать любой предприниматель округа. Для этого необходимо зарегистрироваться на участие в конкурсе «Лидер бизнеса Югры» и заполнить краткую заявку своего бизнес-проекта. Также необходимо предоставить свой инвестиционный проект или бизнес-план. Это может быть новое направление бизнеса, открытие точки продаж, запуск стартапа, внедрение инновационных технологий, уникальная разработка.

Ограничений по сфере бизнеса или в сумме инвестиций нет: принимаются даже самые амбициозные проекты. Подбор инвестора для участников конкурса «Лидер бизнеса Югры» будет осуществляться бесплатно.

Принять участие в конкурсе «Лидер бизнеса Югры» можно уже сейчас: ТПП ХМАО – Югры принимает заявки до 30 сентября 2017 года по адресу tpphmao@tpphmao.ru. Скачать документы и узнать больше информации можно на сайте www.ltulbu.tppugra.ru, а задать вопросы – по телефону (3467) 371-445.