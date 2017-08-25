​Сургутские дачники продолжают переходить на индивидуальные договоры энергоснабжения, предлагаемые АО «Тюменская энергосбытовая компания»

32 сургутских садово-огороднических некоммерческих товарищества находятся в процессе перехода на индивидуальные договоры энергоснабжения. Напомним, что такую форму взаимодействия с дачниками предлагает АО «Тюменская энергосбытовая компания»: при ней поставщик электроэнергии заключает договоры с каждым владельцем участка, а не со всем СНТ как юридическим лицом. Следствием становится упрощение и максимальная прозрачность начисления и проведения платежей за потребленное электричество: сегодня в распоряжении абонентов АО «ТЭК» как традиционные способы оплаты через пункты приема платежей, отделения банков, ФГУП «Почта России», так и современные онлайн-сервисы, представленные на официальном сайте компании.

В результате заключения такого договора каждый добросовестный плательщик также может обезопасить себя от необоснованных отключений электроэнергии на участке. Данная мера применяется поставщиком к абонентам, накопившим задолженность за два и более периода неоплаты, и если должники находятся в составе дачного кооператива, который еще не перешел на индивидуальные договоры, электричество отключается у всего СНТ. При наличии договорных отношений с каждым конкретным дачником энергетики получают возможность вводить ограничения только для тех, кому они предназначены.

Преимущества подобного взаимодействия с поставщиком электроэнергии уже оценили 12 местных СНТ, целиком перешедших на индивидуальные договоры и, таким образом, наладивших платежную дисциплину: среди них «Кедр», «Белые росы», «Речник». Благодаря этому общий объем дебиторской задолженности всех сургутских дачников перед АО «ТЭК» за пять месяцев — с марта 2017 г. по август 2017 г. — снизился на 27 млн руб., или на 21%.

Пример названных СНТ оказывается привлекательным и для других сургутян: по словам заместителя начальника Сургутского межрайонного отделения АО «ТЭК» Елены Богдановой, только в августе с заявлением о заключении договора энергоснабжения к специалистам компании обратились порядка 1 100 потребителей из разных товариществ.

Затормозить процесс перехода на прямое энергосбытовое обслуживание, по словам представителей компании, может предоставление абонентами неполного пакета документов. Отметим, что порядок заключения договора, перечень необходимых документов, а также шаблоны для их заполнения опубликованы на официальном сайте АО «ТЭК» в разделе «Дачникам и садоводам»: tmesk.ru/dachi.

Тем не менее, подобные трудности в большинстве своем не останавливают дачников, которые обращаются к сотрудникам АО «Тюменская энергосбытовая компания» с вопросами о том, как инициировать переход своего СНТ на индивидуальные договоры. Для этого, напомним, требуется провести общее собрание, в его протоколе зафиксировать вопросы об изменении способа энергоснабжения, о распределении объема электроэнергии на нужды кооператива, о предоставлении выделенной на участок мощности и о способе передачи показаний приборов учета. Также рекомендуется погасить задолженность перед кооперативом, если она есть. После этого каждого члена СНТ ждут в Сургутском межрайонном отделении АО «ТЭК» с заявлением о заключении договора энергоснабжения и актуальными данными о приборах учета электроэнергии на участке и их состоянии.

Процесс перехода дачников на индивидуальные договоры энергоснабжения ныне идет по всей стране: это свидетельствует о том, что вопрос упорядочивания отношений потребителей и поставщиков электроэнергии сегодня более чем актуален.