В Югре люди с ограниченными возможностями смогут воспользоваться социальным такси на сентябрьских выборах

На грядущих выборах 10 сентября жители Югры с ограниченными возможностями смогут воспользоваться услугами социального такси. Об этом стало известно по итогам заседания координационного совета по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов под председательством губернатора региона Натальи Комаровой.

Как сообщили в окружной избирательной комиссии, все избирательные участки будут приспособлены для людей с ограниченными возможностями.

«Это касается не только инвалидов-колясочников, для которых будут работать специальные кабинки для голосования, но в принципе людей с ограниченными возможностями. В частности, будут использоваться специальные избирательные бюллетени с трафаретами и установлено дополнительное освещение. Помимо этого, работает информационная поддержка для глухих и слабослышащих людей, которая функционирует в виде видеосвязи», - рассказали в окружной избирательной комиссии.

По словам губернатора, во время выборов люди с ограниченными возможностями не должны чувствовать никаких барьеров, для чего необходимо обеспечить им свободный доступ избирательные участки.