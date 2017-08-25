​На обучение пенсионеров компьютерной грамотности из окружного бюджета выделили дополнительные средства

На очередном заседании правительства округа под председательством губернатора Натальи Комаровой были приняты важные решения, направленные на улучшение жизни югорчан.

Например, касаемо соцподдержки пенсионеров. В госпрограмму были внесены дополнительные мероприятия, в том числе по обучению компьютерной грамотности неработающих пенсионеров. На эти цели правительство региона и Пенсионный фонд выделили по 404,3 тысячи рублей.

В Сургуте курсы компьютерной грамотности уже давно пользуются популярностью у людей старшего возраста.

«На базе нашего учреждения открыт «Центр общественного доступа», в этом году как и в прошлом, мы планируем обучить 80 человек, в том числе из числа пенсионеров. Также в нескольких ТОСах города (№8, 10, 16, 21, 26, 28, 29) каждый год проходят обучение компьютеру до 25 человек в каждом», - рассказала siapress.ru начальник отдела организационной работы и методического обеспечения МКУ «Наш город» Татьяна Мельшина.