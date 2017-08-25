Завтра в Сургуте ждут грозу и сильный ветер до 15 м/с

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города информирует о том, что 26 августа с Сургуте ожидается гроза с порывами ветра до 15 м/сек.

Ведомство обращается к жителям:

- находясь на улице, опасайтесь и обходите повреждённые и поваленные деревья, раскачивающиеся вывески и рекламные конструкции, другие шаткие строения;

- не выходите на улицу без необходимости, при нахождении на улице укройтесь в прочном ближайшем здании - в подъезде жилого дома, магазинах, торговых центрах, поликлиниках и других общественных местах;

- закройте плотно окна, ставни, двери, чердачные (вентиляционные) люки, старайтесь не подходить к окнам;

- не стойте под линиями электропередач, не трогайте и будьте осторожны, обходя оборванные электропровода;

-с лоджий, балконов (если они не остеклены) уберите предметы, которые порывами ветра могут быть сброшены;

- предметы, находящиеся во дворах частных домов, закрепите или занесите в помещение, потушите огонь в печах;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

- будьте внимательней и осторожны на дороге.