16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  59,1476   EUR  69,6995  

Завтра в Сургуте ждут грозу и сильный ветер до 15 м/с

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города информирует о том, что 26 августа с Сургуте ожидается гроза с порывами ветра до 15 м/сек.

Ведомство обращается к жителям:

- находясь на улице, опасайтесь и обходите повреждённые и поваленные деревья, раскачивающиеся вывески и рекламные конструкции, другие шаткие строения;

- не выходите на улицу без необходимости, при нахождении на улице укройтесь в прочном ближайшем здании - в подъезде жилого дома, магазинах, торговых центрах, поликлиниках и других общественных местах;

- закройте плотно окна, ставни, двери, чердачные (вентиляционные) люки, старайтесь не подходить к окнам;

- не стойте под линиями электропередач, не трогайте и будьте осторожны, обходя оборванные электропровода;

-с лоджий, балконов (если они не остеклены) уберите предметы, которые порывами ветра могут быть сброшены;

- предметы, находящиеся во дворах частных домов, закрепите или занесите в помещение, потушите огонь в печах;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

- будьте внимательней и осторожны на дороге.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 15:35, просмотров: 59, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Сургутская администрация собирается провести странный дорожный аукцион на почти 400 миллионов

Сургутская администрация собирается провести странный дорожный аукцион на почти 400 миллионов
Общественники заметили в этих торгах несколько любопытных фактов
Анастасия Семихатских Сегодня в 15:50
283 1
Вы говорите, «без паники»? Аудитория siapress.ru считает, что после резни в Сургуте ситуация напряженная // ИНФОГРАФИКА

Вы говорите, «без паники»? Аудитория siapress.ru считает, что после резни в Сургуте ситуация напряженная // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 11:03
352 0
Культурологический прорыв в образовании

Культурологический прорыв в образовании
Губернатор Тюменской области Владимир Якушев предложил вывести школьников из-за парт в библиотеки и музеи.
Никита Шаганенко 24 августа в 16:14
377 0
Статья дня. Сургутский прецедент

Статья дня. Сургутский прецедент
Россия столкнулась с новым видом терроризма, и власти должны не скрывать информацию и быть готовыми отвечать на этот вызов
Дмитрий Ремизов, rosbalt.ru 24 августа в 13:43
1537 3
Правительство России даст 2 миллиарда ипотечникам. Кто может рассчитывать на эти деньги?

Правительство России даст 2 миллиарда ипотечникам. Кто может рассчитывать на эти деньги?
Заемщики, оказавшиеся в сложной финансовой ситуации, смогут получить от государства помощь в размере 30 процентов от остатка суммы по их ипотечному кредиту
Анастасия Семихатских 24 августа в 13:27
1192 0
​Подъем рынка акций откладывается на осень // АУДИО, ТЕКСТ

​Подъем рынка акций откладывается на осень // АУДИО, ТЕКСТ
Неделя оказалась нейтральной по результату, индекс РТС прибавил полпроцента, ММВБ сократился на символические 0.7%, объемы торгов по-прежнему были невысокими.
Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер 24 августа в 09:42
348 0
Молодежь на Кавказе – главная мишень пропаганды экстремистов

Молодежь на Кавказе – главная мишень пропаганды экстремистов

После распада СССР республики Северного Кавказа, а Дагестан особенно, переживали тяжелый период конфликта поколений. Произошел бурный рост городского населения, молодежь переезжала из сельской местности и уже не могла жить по заветам своих отцов.
Константин Казенин, старший научный сотрудник РАНХиГС и Института Гайдара 23 августа в 18:08
735 1
​Сургутян обманывают на ярмарках, продающих «таможенный конфискат»

​Сургутян обманывают на ярмарках, продающих «таможенный конфискат»
Руководителя компании «Россторг» (на деле оказавшейся обычным сургутским ИП) на месте не оказалось, в телефонном разговоре с подчиненным мужчина сообщил, что не желает общаться с корреспондентом
Лилия Сулейманова 23 августа в 16:31
1452 0
Распродажа «таможенного конфиската» — это обман!

Распродажа «таможенного конфиската» — это обман!

Только "Федеральное агентство по управлению государственным имуществом" имеет право реализовывать конфискованный товар
Евгений Богданов, начальник Сургутского таможенного поста 23 августа в 16:26
1037 0
Взять террористов под 100-процентный контроль физически невозможно

Взять террористов под 100-процентный контроль физически невозможно
Да и захотят ли наши граждане жить в условиях, когда каждое их слово, каждый чих, каждое письмо - абсолютно все будет контролироваться? Вряд ли.
Владимир Жириновский, российский политик, специально для siapress.ru 23 августа в 14:24
1070 1
Подавляющее большинство читателей siapress.ru уверены, что произошедшее нападение в Сургуте - это теракт

Подавляющее большинство читателей siapress.ru уверены, что произошедшее нападение в Сургуте - это теракт
Константин Шперлинг 23 августа в 11:01
920 0
Как на события 19 августа в Сургуте реагировали зарубежные медиа // ОБЗОР

Как на события 19 августа в Сургуте реагировали зарубежные медиа // ОБЗОР
Артем Мазнев 22 августа в 15:15
1731 0
Дальнейшие действия властей прогнозируемы – имитация бурной деятельности

Дальнейшие действия властей прогнозируемы – имитация бурной деятельности
Поклонская снова выступит с какой-нибудь безумной идеей, депутаты примут очередные запретительные законы, показательно задержат и посадят несколько человек, на этом все закончится до следующего теракта.
Геннадий Гудков, российский политик, специально для siapress.ru 22 августа в 14:32
1390 3
​Большинство читателей siapress.ru считают, что в Сургуте вполне обычные и терпимые пробки // ИНФОГРАФИКА

​Большинство читателей siapress.ru считают, что в Сургуте вполне обычные и терпимые пробки // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 22 августа в 10:59
570 0
«Сургутяне, обстановка в городе после произошедшего в субботу спокойная» // ВИДЕО

«Сургутяне, обстановка в городе после произошедшего в субботу спокойная» // ВИДЕО
Глава Сургута Вадим Шувалов записал еще одно видеообращение к горожанам
Редакция СИА-ПРЕСС 21 августа в 18:52
2327 10
Первому в Тюменской области индустриальному парку исполнился год

Первому в Тюменской области индустриальному парку исполнился год
На сегодня особая экономическая зона заполнена на 60%.
Никита Шаганенко 21 августа в 16:33
673 0
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика