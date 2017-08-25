Lada 4×4 стала самым популярным подержанным внедорожником в России

Самым популярным внедорожником на российском рынке подержанных автомобилей остается Lada 4×4. Как пишут "Автоновости дня", эта модель разошлась на вторичном рынке тиражом почти в 54 тысячи экземпляров с начала 2017 года, что на 2.7% меньше, чем годом ранее.

Ближайшим преследователем лидера является еще один внедорожник, имеющий отношение к АвтоВАЗу – Chevrolet Niva, который за семь месяцев 2017 года был перепродан 37.5 тыс. раз, что почти на 1% больше, чем в 2016-м. На третьей строчке располагается японский кроссовер Toyota RAV4, показавший результат в 21 тыс. штук.Это на 1.1% меньше, чем было зафиксировано по итогам периода с января по июль 2016 года.

Четвертая позиция оказалась за кроссовером Nissan X-Trail, который разошелся на «вторичке» тиражом почти в 17 тысяч штук. Это прирост в 4.5%. Замыкает ТОП-5 Nissan Qashqai с результатом в 16.4 тыс. штук (+13%).