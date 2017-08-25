С начала года в Югре больше всего подорожали картофель и лук. Такие данные по состоянию на конец августа приводит Тюменьстат.

Так, картофель с 1 января стал дороже на 55,8%, репчатый лук - на 52,1%. Существенный рост также показали: белокочанная капуста (28,9%), мороженная неразделанная рыба (11,3%) и морковь (9,6%).

При этом отмечается, что куриные яйца подешевели на 19% - это лидер. Кроме того, цена снизилась на: свежие огурцы (17,7%), гречневую крупу (14,9%), помидоры (9,7%) и подсолнечное масло (9,6%).