Тюменские вкладчики "Югры" вышли на митинг

Накануне в Тюмени состоялся митинг вкладчиков банка «Югра», лишенного лицензии Центробанком России 28 июля 2017 года, размер вкладов которых превышал 1,5 млн рублей. На сегодняшний день АСВ выплачивает таким вкладчикам только застрахованную часть суммы.

На митинге собралось около 100 человек. "У нас, по сути, одно требование, чтобы нам вернули деньги. Как это будет сделано, нас не очень сильно интересует", – приводит слова одного из митингующих тюменская интернет-газета "Вслух.ру".

Минингующие подписали резолюцию, в которой изложили свои требования по пунктам. Среди предложений: передача собственности банка «Югра» другому крупному игроку рынка. Также вкладчики требуют на законодательном уровне усовершенствовать процесс регулирования банковской деятельности, в частности, запретить вклады свыше 1,5 млн рублей, так как они, по факту, оказываются не застрахованными.

Напомним, после внеплановой проверки Центробанк ввел в банке «Югра» временную администрацию и наложил мораторий на удовлетворение требований кредиторов. 17 июля Агентство по страхованию вкладов сообщило, что ПАО «ВТБ 24», ПАО «Сбербанк», АО «Россельхозбанк», ПАО «Банк «ФК Открытие» и ПАО «Банк Уралсиб» стали победителями конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации ПАО «Банк «Югра». А 20 июля начались выплаты страхового возмещения вкладчикам банка «Югра».