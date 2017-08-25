В Югре стартует новый культурный сезон

В округе начинается новый культурный сезон. Его подробности стали известны на пресс-конференции: представители культуры Югры встретились с журналистами.

Так, в конце августа в Музее Природы и Человека пройдет Грибной фестиваль. Длиться он будет всего несколько дней, так как грибы быстро портятся. В День грамотности – 8 сентября для всех жителей и гостей города в музее пройдет необычный урок правописания. Вместе с преподавателем можно будет написать свое имя на старославянском языке чернильным пером. А вот 30 сентября в рамках мероприятия «Умный интернет» специалисты учреждения расскажут о его истории и предложат посетителям музея провести час без возможностей Всемирной паутины.

В период с октября по ноябрь по всему округу пройдет фестиваль народного творчества «Возьмемся за руки, друзья». Традиционно в Нягани состоится региональный фестиваль «Поющая Югра», а в Нижневартовске фестиваль детского и юношеского творчества «Вернисаж искусств».

15 сентября в окружной столице состоится выступление Духового оркестра Югры. Также, в сентябре ожидается приезд Государственного академического ансамбля «Россия» им. Л.Зыкиной. К новому году в крупных городах округа состоится выступление Государственного академического Мариинского