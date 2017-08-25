Минприроды разрешило строить в «зеленых поясах» вокруг крупных городов

Через лесопарковые "зеленые пояса" вокруг крупных российских городов будет разрешено проводить автомобильные дороги и ж/д пути, а также строить там туристические объекты, здравницы и школы, передает «Интерфакс» текст приказа Минприроды России.

Документ, регулирующий особенности использования и охраны лесов, расположенных в лесопарковых "зеленых поясах", 23 августа был зарегистрирован в Минюсте России.

В соответствии с документом, создание объектов капитального строительства в "зеленых поясах" будет запрещено, но предусматриваются исключения: в частности, разрешается прокладывать автомобильные дороги и железнодорожные линии, линии связи, возводить гидротехнические сооружения, а также строить объекты здравоохранения, образования и физкультурно-туристические комплексы.

Тем не менее, в "зеленых поясах" будет запрещено размещать радиоактивные отходы, устраивать свалки и скотомогильники, организовывать добычу полезных ископаемых (кроме лечебных вод и грязей), организовывать там фермы, склады ядохимикатов и минеральных удобрений.

С 1 января этого года в России вступил в силу закон о "зеленых поясах" - он предусматривает возможность создания вокруг крупных городов охраняемой лесопарковой зоны, где, в частности, запрещена вырубка деревьев. Особенности лесопользования на таких территориях должны были быть определены актом Минприроды.