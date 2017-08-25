SpaceX вывел на орбиту тайваньский спутник. А потом опять вернул первую ступень ракеты

Компания SpaceX успешно запустила с базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния спутник наблюдения Земли для Национальной космической организации Тайваня, сообщает Lenta.ru.

Спутник Formosat-5, оснащенный камерой высокого разрешения, был выведен на орбиту ракетой-носителем с возвращаемой ступенью Falcon 9.

Через 10 минут после старта первая ступень носителя успешно произвела посадку на плавучей платформе в Тихом океане. Это 12-й успешный запуск SpaceX за 2017 год. Компания не только установила новый рекорд по числу запусков за год, но и обогнала «Роскосмос» с 11 успешными стартами.

25 июня Falcon 9 с 10 спутниками связи Iridium NEXT стартовала с базы Ванденберг, первая ступень ракеты также успешно приземлилась на плавучую платформу в Тихом океане примерно через восемь минут после старта. За два дня до этого, 23 июня, ракета этого же типа успешно вывела с мыса Канаверал на орбиту первый болгарский телекоммуникационный спутник BulgariaSat-1.