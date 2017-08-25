Ассоциация театральных критиков поддержала Кирилла Серебренникова

Ассоциация театральных критиков выступила в защиту режиссера Кирилла Серебренникова и других театральных деятелей, проходящих по так называемому делу «Седьмой студии», сообщает Газета.ру. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ассоциации.

«Кирилл Серебренников – один из ведущих российских режиссеров, его спектакли и фильмы - важная и неотъемлемая часть современной культуры», – отмечается в обращении.

Как отметили в ассоциации, домашний арест Серебренникова лишает его права на профессию и препятствует осуществлению запланированных постановок.

Ранее сообщалось, что совет Европейской киноакадемии и Берлинале выступили в поддержку Серебренникова.

В среду, 23 августа, Басманный суд Москвы отправил Серебренникова под домашний арест до 19 октября. Режиссеру запретили переписку, телефонные переговоры, встречи и выход на улицу без разрешения следователя.