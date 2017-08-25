Рынок Югры на 10 – 15 процентов заполнен продуктами местных аграриев

На 10-15 % заполнен рынок сбыта Югры продуктами местных аграриев. Об этом стало известно во время заседания Общественной палаты Югры, в котором участвовали общественники, представители региональной и муниципальной власти, а также фермеры.

По словам заместителя директора департамента промышленности автономного округа Александра Кисилева, в перспективе местные сельхозпроизводители в состоянии «вырастить» долю своих продуктов на наших прилавках до 20 %.

«Проблемы нашего АПК известны давно. Это природно-климатические особенности нашего края, чрезвычайно низкий процент земель сельхозназначения – 1 % от общей площади Югры. Плюс к тому – отсутствие устойчивой кормовой базы и низкая заработная плата в этой отрасли», - пояснил чиновник.

Общественники со своей стороны, совместно с фермерами выработали рекомендации для региональных властей, которые, по их мнению, способны реально помочь сельскому хозяйству округа.