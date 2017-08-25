«Хабаровские живодерки» получили тюремные сроки

Суд Индустриального района Хабаровска признал виновными в убийствах животных двух девушек и молодого человека, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что Алена Савченко была признана виновной в жестоком обращении с животными, разбое, оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти и вражды. Ей назначено наказание в виде 4 лет и 3 месяцев лишения свободы. Алине Орловой назначено наказание в виде 3 лет и 10 дней лишения свободы.

Приятель «живодерок» Виктор Смышляев приговорен к трем годам лишения свободы.

Дело против Орловой и Савченко возбудили осенью 2016 года после публикации в интернете снимков издевательств над животными. В деле также есть эпизод о разбойном нападении на хабаровчанина с битой и пневматическим пистолетом.

Савченко осудили за оскорбление чувств верующих и возбуждение ненависти после публикаций оскорбительных постов и видеозаписи издевательства над бездомным.