Автобус с людьми упал в море в Краснодарском крае. Сообщается о 13 погибших

В поселке Волна Краснодарского края с пирса в море упал автобус с рабочими, сообщает «Медуза». Погибли 13 человек, рассказал «Интерфаксу» неназванный источник в службах скорой помощи.

Агентству ТАСС в МЧС сообщили, что госпитализированы четыре человека. Всего в автобусе были 20 человек.

Автобус перевозил рабочих предприятия «Таманьнефтегаз», которые возвращались с вахты. Он упал со строящегося пирса.