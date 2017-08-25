Автобус с людьми упал в море в Краснодарском крае. Сообщается о 13 погибших

В поселке Волна Краснодарского края с пирса в море упал автобус с рабочими, сообщает «Медуза». Погибли 13 человек, рассказал «Интерфаксу» неназванный источник в службах скорой помощи.
Агентству ТАСС в МЧС сообщили, что госпитализированы четыре человека. Всего в автобусе были 20 человек.
Автобус перевозил рабочих предприятия «Таманьнефтегаз», которые возвращались с вахты. Он упал со строящегося пирса.
Чему учиться сегодня, чтобы преуспеть завтра? Гендиректор центра Lingua Раиса Журавлева // ONLINE 25 августа в 15.00