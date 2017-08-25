Компенсация за роуминг. Стоимость мобильной связи в России увеличилась на 15 процентов

Средняя стоимость минимального пакетного тарифа российских мобильных операторов в августе составила 268,5 рублей, по сравнению с октябрем 2016 г. она выросла на 15%, передает «Ведомости». Об этом говорится в отчете аналитического агентства Content Review, выпущенном при поддержке «Вымпелкома». По сравнению с показателем апреля 2016 г. (тогда средний тариф составлял 203 рубля) рост составил более 30%, следует из материалов агентства.

Среди предпосылок к такому удорожанию тарифов аналитик Content Review Сергей Половников называет значительные затраты операторов на строительство сетей. Сказалось и противостояние с Федеральной антимонопольной службой по вопросу отмены внутрироссийского роуминга. Ряд операторов начали подготовку к возможной отмене услуги заранее, компенсируя это ростом стоимости пакетов в целом, считает Половников.

Первые плоды повышение цен уже принесло: во II квартале 2017 года выручка «Вымпелкома» от услуг мобильной связи выросла год к году на 3,6%. Со II квартала 2013 года этот показатель либо падал, либо показывал незначительный рост (не более 1%).

Повышение цен на связь позволяет ждать роста выручки и от МТС с «Мегафоном», пишут в отчете аналитики JPMorgan. Эти операторы опубликуют отчетность за II квартал 28 и 30 августа соответственно.