За первое полугодие 2017 года уровень одобрения микрозаймов в России вырос на 15 процентов

Уровень одобрения микрозаймов по итогам первого полугодия 2017 года вырос до 65% с 50% по итогам шести месяцев 2016 года, сообщает РБК со ссылкой на исследование компании «Эквифакс» Восходящий тренд подтверждают и расчеты, предоставленные РБК НБКИ. Согласно статистике этого бюро, уровень одобрения за аналогичный период вырос до 52,9% с 48,4%.

Для сравнения, уровень одобрения выданных банками потребительских кредитов за год сократился на 1 процентный пункт и по состоянию на 1 июня 2017 года составляет 38%, по данным «Эквифакса». Оперативных данных по этому показателю у НБКИ нет.

Рост числа одобрений приводит и к росту степени закредитованности граждан в МФО. Так, по итогам первого полугодия 2017 года более двух микрозаймов имели 60,8% клиентов МФО из числа тех, что присылают кредитные истории именно в это бюро). По итогам первого полугодия 2016 года этот показатель был на уровне 56,6%.

По итогам второго квартала, значение Индекса кредитной сознательности (математическая модель, разработанная аналитиками компании Equifax на основе платежного поведения по массовым розничным кредитным продуктам) для микрофинансовых организаций во втором квартале 2017 года снизилось с 0,77 до 0,68, что означает ухудшение качества обслуживания кредитного портфеля.

Как отмечает генеральный директор БКИ Эквифакс Олег Лагуткин, для банковского кредитования во втором квартале 2017 года значения Индекса кредитной сознательности населения также демонстрируют снижение относительно декабря 2016 года, когда качество кредитного портфеля находилось на своем историческом максимуме. Снижение индекса сознательности клиентов МФО может свидетельствовать о возможности роста просрочки по займам, но тем не менее показатели далеки от своих минимумов в середине 2015, указывает Лагуткин.