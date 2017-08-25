В Ханты-Мансийске открылась выставка спецтехники

В Ханты-Мансийске в рамках конференции «Экологическая безопасность объектов нефтегазового комплекса Уральского федерального округа. Опыт и перспективы применения газомоторного топлива» открылась выставка энергоэффективных технологий и специализированной газомоторной техники. В открытии приняла участие губернатор Югры Наталья Комарова, заместитель полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Александр Моисеев и главный федеральный инспектор по Югре аппарата полномочного представителя президента на Урале Дмитрий Кузьменко.

Говоря о конференции, в рамках которой проходит выставка, Наталья Комарова отметила, что это удобная площадка для общения как для представителей предприятий Уральского Федерального округа, так и органов власти, общественников. Данное мероприятие станет хорошим вкладом в повестку Года экологии.

В этой связи губернатор упомянула результаты этой работы, достигнутые в соответствии с постановлением российского правительства. Так, показатель утилизации попутного нефтяного газа достиг планового – 96%. К 2020 году предприятия округа планируют выйти на 98%. Особо подчеркнула Наталья Комарова и проблему, связанную с историческими долгами по загрязненным землям. В настоящее время из 29 нефтедобывающих предприятий 16 от исторических долгов уже освободились. В этом году еще почти 7 тысяч участков будет предъявлено для освидетельствования как рекультивированные и соответствующие стандартам, благодаря чему еще 7 предприятий выйдут из этого списка.

«Мы с вами работаем и живем в соответствии с концепцией бережливого региона, которой предусмотрена общая деятельность органов власти, предприятий и населения. На природосберегающих технологиях основана и сегодняшняя выставка. Она представляет большой интерес, так как здесь представлены новые возможности для предприятий и производства, для каждого человека», - резюмировала Наталья Комарова.