Банк «Открытие» может перейти под контроль ЦБ

Первым банком, который может перейти фонду консолидации банковского сектора, созданному Центробанком для санации банков, может стать «ФК Открытие», сообщает «Ведомости».

Основной акционер «ФК Открытие» Вадим Беляев опровергает эту информацию: переговоров о передаче банка фонду консолидации ЦБ нет, заявил он. Представитель ЦБ не комментирует действующие банки и готов ли фонд начать работу.

Нынешняя модель санации банков неэффективна, счел ЦБ и год назад предложил новую – через фонд консолидации банковского сектора ЦБ (закон вступил в силу в июне). Пайщиком этого фонда будет ЦБ, туда будут передаваться акции санируемых банков. Оздоровив банки, фонд будет продавать их – причем не обязательно с прибылью.

«ФК Открытие» два месяца возвращает клиентам деньги: АКРА присвоило ему низкий рейтинг (ВВВ-), лишивший его права работать с деньгами госкомпаний и пенсионных фондов. А после краха «Югры» банк стал объектом информационной атаки, говорил Беляев. В июне – июле компании забрали из банка 430 млрд руб., а граждане – 36 млрд. В июле банки забрали из «ФК Открытие» 263 млрд руб. Примерно половина из утекших 621 млрд руб. – сворачивание сделок обратного репо, остальное – плановые оттоки средств из-за рейтинга и внеплановые изъятия, объяснял представитель «Открытия». К 1 августа ликвидные активы «ФК Открытие», по подсчетам Fitch, покрывали лишь 20% клиентского фондирования.