​Югорчане могут воспользоваться «навигатором» для выбора своего дела

Выбрать дело себе по душе, по карману или поблизости от дома теперь может любой россиянин. В этом поможет информационный ресурс для малых и средних предпринимателей - Бизнес-навигатор малого и среднего предпринимательства (МСП).

На портале представлены 300 примерных бизнес-планов, основанных на 5 000 реальных кейсах российских предпринимателей. Всего 90 видов бизнеса, таких как торговля и услуги: кафе, рестораны, кофейни, бытовой ремонт, аптеки, фитнес-центры, магазины и прочее.

Для каждого из них разработан бизнес-план с маркетинговыми стратегиями, инвестиционными и операционными затратами, финансово-экономическими результатами и окупаемостью инвестиций.

Зарегистрироваться на Портале можно заполнив простую форму на сайте www.smbn.ru

Бизнес-навигатор МСП поможет:

- Выбрать бизнес

- Рассчитать и скачать примерный бизнес-план

- Найти, где взять кредит и оформить гарантию

- Узнать о мерах поддержки малого бизнеса

- Подобрать в аренду помещение