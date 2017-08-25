​Югорчане могут воспользоваться «навигатором» для выбора своего дела

Выбрать дело себе по душе, по карману или поблизости от дома теперь может любой россиянин. В этом поможет информационный ресурс для малых и средних предпринимателей - Бизнес-навигатор малого и среднего предпринимательства (МСП).
На портале представлены 300 примерных бизнес-планов, основанных на 5 000 реальных кейсах российских предпринимателей. Всего 90 видов бизнеса, таких как торговля и услуги: кафе, рестораны, кофейни, бытовой ремонт, аптеки, фитнес-центры, магазины и прочее.
Для каждого из них разработан бизнес-план с маркетинговыми стратегиями, инвестиционными и операционными затратами, финансово-экономическими результатами и окупаемостью инвестиций.
Зарегистрироваться на Портале можно заполнив простую форму на сайте www.smbn.ru
Бизнес-навигатор МСП поможет:
- Выбрать бизнес
- Рассчитать и скачать примерный бизнес-план
- Найти, где взять кредит и оформить гарантию
- Узнать о мерах поддержки малого бизнеса
- Подобрать в аренду помещение
Чему учиться сегодня, чтобы преуспеть завтра? Гендиректор центра Lingua Раиса Журавлева // ONLINE 25 августа в 15.00