В России снизилось количество граждан, негативно относящихся к мигрантам

В «Левада-центре» сообщили, что число россиян, которые негативно относятся к мигрантам, за год снизилось с 70 до 54%, передает DailyStorm. Столько граждан теперь желают ограничить проживание на территории России представителей других национальностей. Это самый низкий процент этнофобов с 2004 года. Специалисты объяснили резкое снижение показателя тем, что россиянам сейчас «не до мигрантов».

Директор Центра миграционной политики НИУ ВШЭ Ольга Чудиновских рассказала, что такие скачки общественного мнения — не редкость. Она пояснила, что граждане обращают внимание на проблемы, которые непосредственно их не касаются, когда в их жизни личной и общественной все более-менее спокойно. А в настоящее время в стране существуют проблемы, в том числе экономические, которые затрагивают каждого гражданина. Именно поэтому россияне меньше обращают внимание на мигрантов и связанные с ними проблемы. Им просто «не до того».

«Сейчас Россия — не в самом лучшем экономическом положении, и люди просто думают о другом. У них, видимо, нет такого сфокусированного интереса к мигрантам. И совершенно очевидно, что вряд ли можно их обвинить в тех проблемах, которые сейчас россияне испытывают. Поэтому люди и стали условно терпимее к этому относиться», — объяснила Чудиновских. При этом она отметила, что 54% — это довольно высокий показатель нетерпимости.

Кроме того, специалист подчеркнула, что в последнее время средства массовой информации стали меньше акцентировать внимание аудитории на преступлениях и других ситуациях, связанных с мигрантами. СМИ фокусируют интерес россиян на конфликте в Сирии, обстановке на Украине и проблеме мигрантов в Европе.

«А про наших гастарбайтеров не так уж много пишут сейчас, поэтому и люди меньше внимания этому уделяют», – сказала Чудиновских.