«Борщевой набор» в России подешевеет на 30 процентов

Стоимость килограмма овощей из «борщевого набора» (в него входят капуста, картофель, морковь, свекла и лук) упадет до минимума в конце августа — начале сентября. Она снизится на 20-30 процентов с нынешних 17-30 рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного аналитика Национального плодоовощного союза Кирилла Лашина.

«Если брать среднюю стоимость одного килограмма этих овощей, то сейчас по Московскому региону она составляет от 17 до 30 рублей, через неделю-две она упадет еще на 20-30 процентов, когда будет пик уборки», — приводит агентство его слова.

Лашин отметил, что по сравнению с июлем овощи уже сильно подешевели: капуста — на 60 процентов, картофель — на 45 процентов, морковь и свекла — на 40 процентов, лук — на 25 процентов.

Согласно данным Росстата, к 14 августа цены в России падали три недели подряд. При этом исследовательский холдинг «Ромир» сообщал, что дефлятор потребительских цен, который отражает реальные изменения уровня стоимости товаров и услуг, в июле вырос в пять раз по сравнению с июньскими показателями — с 0,3 до 1,5 процента.