В Сургут планирует прилететь новая авиакомпания, которая может стать вторым лоукостером в России

В России создается новая авиакомпания «Азимут». Она будет базироваться в Ростове-на-Дону в недавно построенном аэропорту «Платов». Перевозчик уже получил сертификат эксплуатанта. Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, в настоящее время выполняется комплекс подготовительных работ, начало полетов планируется в сентябре.

АО «Авиакомпания АЗИМУТ» планирует выполнение рейсов на комфортабельных воздушных судах Сухой Суперджет - 100 по маршрутам, соединяющим города как внутри Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, так и с городами других регионов России.

«Наша задача – предлагать продукт, который по цене будет в нижней категории и сможет конкурировать с той же «Победой» или с какими-то другими авиакомпаниями. Иначе люди опять будут через Москву летать», - заявил директор авиакомпании Павел Удод.

Осенью авиакомпания планирует начать полеты из Ростова в Москву, Санкт-Петербург, Самару, Казань, Уфу, Екатеринбург, Сочи, Грозный, Новосибирск и Омск. Позже планируется расширить географию полетов. Сургут, вместе с Челябинском, Астраханью и другими городами России вошел во вторую очередь. Пока что расписание пассажирских перевозок не сверстано и не известно, на каких направлениях планирует новая авиакомпания перевозить югорчан также как и о стоимости билетов.