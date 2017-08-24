ФАС обвинил «Роснефть» в нарушениях при закупке труб на 52 миллиарда рублей

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Рачик Петросян сообщил, что ведомство обнаружило формальные нарушения в организации закупок «Роснефтью» труб на сумму 52 млрд руб. «Комиссией службы были выявлены некоторые избыточные требования к участникам закупки формального характера, такие как необходимость представления калькуляции стоимости продукции»,— цитирует Петросяна РБК. По его словам, ведомство уже направило компании необходимые предписания.

Жалобы касаются объявленных «Роснефтью» и ее «дочкой» контрактов на поставку обсадных, насосно-компрессорных труб и труб общего назначения. Начальная максимальная цена этого договора составляет 10,8 млрд руб. Кроме того, претензии были предъявлены по контрактам на поставку нефтегазопроводных труб на 24,4 млрд руб., трубной продукции для «РН-Ванкор» на 8,96 млрд руб., насосно-компрессорных труб с покрытием и повышенным содержанием хрома на 7,4 млрд руб., а также нефтегазопроводных труб и труб общего назначения на сумму 609,7 млн руб.

Источник издания в «Роснефти» заявил, что компания будет оспаривать претензии ФАС и считает необоснованной жалобу, на основании которой они выдвинуты. По словам собеседника РБК, «Роснефть» уже не раз выигрывала подобные споры в суде. Официальный представитель компании от комментариев отказался.