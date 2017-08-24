В Югре резко упала зарплата строителей и специалистов по недвижимости

В Югре серьезно снизилась зарплата у строителей и специалистов по недвижимости. К такому выводу пришла служба исследований сайта по поиску работы и персонала HeadHunter. Аналитики сравнили среднюю зарплату августа с началом года.

Согласно данным, в Югре работодатели готовы предложить гораздо меньше строителям и специалистам по недвижимости (их зарплата упала на 26,6%), студентам (-13,8%), медикам и фармацевтам (-4,5%). Рост зарплат наблюдается в продажах (+9,5%), производстве (+7,5%). Всего в югре среднее вознаграждение увеличилось на 4%, зарплата составляет 45 тыс. рублей.

В ЯНАО зарплата специалистов в сфере «высший менеджмент» упала на 52,1% по сравнению с началом текущего года. Снизилось вознаграждение бухгалтеров (-32,2%), работающих студентов (-29,2%), банковских работников (-13,5%) и строителей (-13,5%).

При этом доходы увеличились у специалистов по маркетингу (+42,7%), медработников (+13,2%). Среднее же вознаграждение по округу уменьшилось на 3,9%, зарплата составляет 53 тыс. рублей.

В Тюменской области медицинским работникам стали предлагать вознаграждение на 10,7% ниже, чем в начале года. Потеряли в доходах бухгалтеры (-10,5%) и строители (-4,5%). А вот топ-менеджерам работодатели готовы платить на 18,5% больше. Зарплата растет у банкиров (10,6%) и маркетологов (10%). Среднее вознаграждение в регионе увеличилось на 0,5%, зарплата равна 39 тыс. рублей.