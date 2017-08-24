СМИ: Правоохранительные органы расследуют нападение в Сургуте как теракт

Правоохранители задерживают предполагаемых сообщников напавшего на сургутян 19 августа Артура Гаджиева по подозрению в пособничестве терроризму, несмотря на то, что происшествие квалифицировано как «покушение на убийство». Об этом сообщает радио «Свобода» со ссылкой на местную мусульманскую общину и источники, близкие к следственным органам. По их данным, задержаны уже 10 человек, двоим уроженцам Дагестана предъявлено обвинение.

На данный момент эта информация не подтверждена силовыми структурами и официальными органами.