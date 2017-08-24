Рост цен на бензин в России опередил инфляцию более чем в два раза

Средненедельные потребительские цены на бензин в России в период 15 по 21 августа повысились на 0,1% вторую неделю подряд после недели стабильности, передает «Интерфакс». Цены на дизельное топливо остаются стабильными третью неделю подряд.

С начала года бензин подорожал к 21 августа на 4,9%, дизельное топливо - на 3,9% при общей инфляции в 2,2% за этот же период. Рост цен на бензин за прошедшую неделю отмечался в 18 центрах субъектов РФ. Более всего цены на него увеличились в Ставрополе - на 0,3%, в Челябинске и Южно-Сахалинске - на 0,2%.

Стоимость литра бензина в среднем по РФ на 21 августа составила 38,20 рубля, в том числе марки А-76 (АИ-80) - 34,63 рубля (34,62 рубля), АИ-92/93 - 37,11 рублей (37,10 руб.), высокооктанового (АИ-95 и выше) - 40,14 рублей (40,12 рублей). Дизельное топливо 21 августа стоило в среднем 38,09 рублей за литр (14 августа также 38,09 рублей).

Производство бензина в России с 14 по 20 августа выросло в сравнении с предыдущим периодом на 2,1% - до 822,5 тысяч тонн. Выпуск дизтоплива вырос на 9,9% - до 1 миллиона 609,9 тысяч тонн.