Путин призвал сохранить льготы для предприятий, покупающих новое оборудование

Президент России Владимир Путин поручил изучить возможность сохранения льгот для предприятий, которые покупают новое оборудование, передает Газета.ру.

«Мы в ближайшие десять дней посмотрим до начала сессии, может быть, найдем механизм, по которому регионы останутся заинтересованными в том, что будут в какой-то момент получать деньги от налога, но на первые три года чтобы льгота сохранилась», — предложил вице-премьер Аркадий Дворкович.

Он отметил, что регионы не введут эти льготы, поскольку у них еще будут оставаться кредиты перед Минфином.

«Ну, послушайте, люди взяли оборудование, приобрели, теперь мы передали налог на федеральный уровень и говорим, что льготы не будет, а у них же планы развития свои», — сказал Путин.

Дворкович предложил проработать механизм, когда льготы перестают работать постепенно по прошествии трех лет.

Министр финансов Антон Силуанов подчеркнул, что соответствующее решение было принято в прошлом году, а вступить в силу должно со следующего года.

«Мне очень приятно это слышать, что вы не будете это блокировать. Давайте мы в поручениях так и отметим, что надо проработать. Ну нельзя отменить. Вы правильные слова сказали — это дестимулирует. Ну зачем нам это? Люди не приобретают оборудования, ну и нет ничего, нет развития, ни НДФЛ нет, налога на прибыль. Зачем? Пожалуйста, проработайте», — заключил Путин.

Ранее Путин заявил, что необходимо снять избыточные барьеры для импорта качественного сырья из-за границы.