Sports.ru выиграл у «Матч ТВ» иск о копировании текстов

Мосгорсуд удовлетворил требования по встречному иску Sports.ru к «Матч ТВ», связанному с незаконным заимствованием телеканалом текстов сайта без ссылки на источник, сообщает «Коммерсант».

«Этот наш иск — по сути, встречный по отношению к иску "Матч ТВ", принявшемуся преследовать Sports.ru по смехотворному поводу — пара роликов ФНЛ, второй российской лиги. Причем конечной целью этого преследования является вечная блокировка Sports.ru, чем прежде представители "Матча" угрожали нам только устно, а сейчас такое намерение зафиксировано и письменно в материалах дела, в одном из ходатайств»,— прокомментировал генеральный директор Sports.ru Дмитрий Навоша.

Ранее «Матч ТВ» подавал иск с требованием принять против сайта обеспечительные меры, если тот не удалит спорный контент. Также представители телеканала заявляли, что считают незаконной демонстрацию на сайте Sports.ru фрагментов двух матчей ФНЛ.