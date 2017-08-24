Sports.ru выиграл у «Матч ТВ» иск о копировании текстов

Мосгорсуд удовлетворил требования по встречному иску Sports.ru к «Матч ТВ», связанному с незаконным заимствованием телеканалом текстов сайта без ссылки на источник, сообщает «Коммерсант».
«Этот наш иск — по сути, встречный по отношению к иску "Матч ТВ", принявшемуся преследовать Sports.ru по смехотворному поводу — пара роликов ФНЛ, второй российской лиги. Причем конечной целью этого преследования является вечная блокировка Sports.ru, чем прежде представители "Матча" угрожали нам только устно, а сейчас такое намерение зафиксировано и письменно в материалах дела, в одном из ходатайств»,— прокомментировал генеральный директор Sports.ru Дмитрий Навоша.
Ранее «Матч ТВ» подавал иск с требованием принять против сайта обеспечительные меры, если тот не удалит спорный контент. Также представители телеканала заявляли, что считают незаконной демонстрацию на сайте Sports.ru фрагментов двух матчей ФНЛ.
Чему учиться сегодня, чтобы преуспеть завтра? Гендиректор центра Lingua Раиса Журавлева // ONLINE 25 августа в 15.00