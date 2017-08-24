Путин: Продукция легкой промышленности на треть состоит из контрафакта и контрабанды

Треть продукции сферы легкой промышленности произведена или ввезена в Россию незаконно, сказал президент России Владимир Путин сегодня во время совещания о мерах по развитию легкой промышленности в стране, проходящей в Рязани, сообщает «Ведомости».

«В 2013 годов, когда поднимался этот вопрос, доля незаконно произведенной и ввезенной продукции составляла 39%, или порядка 1,1 триллионов рублей, сегодня она снизилась, но всего до 33%, или 860 миллиардов рублей», - сообщил Путин.

«Обращаю внимание, что динамика за три года неубедительная, и хотел бы услышать сегодня, как решить эту проблему, что мешает ее отрегулировать, какие защитные шаги и меры регулирования нужны дополнительно, чтобы блокировать поток нелегального импорта», - сказал Путин.

Он отметил, что «контрафакт и контрабанда фактически девальвируют, обесценивают меры государственной поддержки тех, кто работает в правовом поле». Путин выразил уверенность, что зачистка рынка товаров легкой промышленности в России от контрафакта и контрабанды представляет собой важнейший ресурс развития этой отрасли.