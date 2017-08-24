В Югре готовятся к масштабному конкурсу профмастерства

В Ханты-Мансийске прошло заседание организационного комитета по проведению в Югре уральского конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда». Провел его первый заместитель губернатора округа Алексей Шипилов при участии главного федерального инспектора по Югре аппарата полномочного представителя президента РФ в УрФО Дмитрия Кузьменко.

К проведению на Урале в 2017-2018 годах утверждены конкурсы профессионального мастерства в 9 номинациях по рабочим профессиям, 3 номинации по инженерным компетенциям и 3 номинации в отрасли «Народные художественные промыслы». Итого – 15 номинаций.

Из представленных номинаций текущего года 10 уже проводились раньше. Это такие, как: «Лучший фельдшер скорой помощи», «Лучший сварщик», «Лучший пожарный», «Лучший инженер-конструктор», «Лучший мехатроник», «Лучший обвальщик мяса», «Лучший инженер-электроэнергетик» и три номинации в отрасли «Народные художественные промыслы»

Впервые заявлены оргкомитетом УрФо новые номинации: «Лучший технолог-машиностроитель», «Лучший автослесарь», «Лучший инженер по сварке», также поддержана инициатива Югорского государственного университета по проведению конкурса «Лучший лаборант химического анализа».

Подводя итоги заседания оргкомитета, Алексей Шипилов напомнил, что Югра всегда была в числе активных участников и победителей конкурса «Славим человека труда».

«Прошу все заинтересованные структуры не сбавлять темпов, эта работа для нас остается приоритетной», - резюмировал замгубернатора.