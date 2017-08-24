В нескольких школах Москвы празднование 1 сентября перенесли из-за Курбан-Байрама

В нескольких школах в районе Московской Соборной мечети решили отложить День знаний из-за празднования Курбан-Байрама, сообщает «Эхо Москвы». Об этом рассказали родители учеников в социальных сетях.

По их словам, решение принято в целом ряде учебных заведений Мещанского района. Вместо 1 сентября эти школы примут детей 4 числа. Тем временем в Крыму глава региона Сергей Аксенов объявил 4 сентября выходным днем.

В то же время многие сургутяне обращаются в редакцию СИА-ПРЕСС с вопросами о том, как будет обеспечиваться безопасность людей в День знаний ввиду событий, произошедших 19 августа. Соответствующий запрос направлен в УМВД Сургута. О переносе торжественных линеек 1 сентября в нашем городе в публичной сфере ничего не упоминается.